Зеленський запропонував Шмигалю стати міністром енергетики

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський запропонував призначити чинного міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Про це президент повідомив за підсумками зустрічі зі Шмигалем.

Зеленський подякував Шмигалю за системну роботу в Міністерстві оборони та наголосив, що такий підхід зараз необхідний для енергетичного сектора. За його словами, це важливо для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів і стабільного розвитку енергетики для потреб країни.

Президент також зазначив, що провів консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та розраховує на підтримку парламенту щодо призначення Шмигаля на нову посаду.