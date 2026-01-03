Зеленський запропонував Шмигалю стати міністром енергетики
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський запропонував призначити чинного міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.
Про це президент повідомив за підсумками зустрічі зі Шмигалем.
Зеленський подякував Шмигалю за системну роботу в Міністерстві оборони та наголосив, що такий підхід зараз необхідний для енергетичного сектора. За його словами, це важливо для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів і стабільного розвитку енергетики для потреб країни.
Президент також зазначив, що провів консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та розраховує на підтримку парламенту щодо призначення Шмигаля на нову посаду.
- 2 січня Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова головою Офісу президента, а Олега Іващенка — начальником Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).
- Президент зазначив, що Іващенко очолить ГУР. Крім того, він анонсував заміну керівника Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Нову кандидатуру представить міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Водночас нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.
- Пізніше того ж дня президент заявив, що запропонував голові Мінцифри Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони, а Денису Шмигалю — займатися іншим напрямком роботи, не розкриваючи деталей.