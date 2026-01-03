На Запорізькій АЕС внаслідок бойових дій знеструмлено одну високовольтну лінію

Новини

Вночі тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Там зазначили, що за час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово пошкоджували лінії живлення ЗАЕС, спричиняючи 12 блекаутів на станції, останній з яких стався менше ніж місяць тому.

Крім того, російські окупанти навмисно виводять з ладу енергетичну інфраструктуру на захоплених територіях і тестують підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 3 січня Росія вночі атакувала Україну 95 дронами типу Shahed. ППО знешкодила 80 із них. Влучання 15 БпЛА зафіксували у восьми місцях, падіння уламків — у двох місцях.

На Миколаївщині росіяни масовано атакували дронами критичну інфраструктуру. За словами начальника ОВА Віталія Кіма, унаслідок ударів відбулось знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

У вересні цього року Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС. За його словами, «якщо складуться сприятливі обставини, [...] ми можемо навіть утрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати».

Ще в березні цього року росіяни заявляли, що ЗАЕС — російський ядерний обʼєкт і передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива.

Зараз ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання. В «Енергоатомі» пояснювали: якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції і запустить аварійні дизель-генератори. Однак їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до плавлення ядерного палива.

30 жовтня масований комбінований удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захищеності країни. 14 листопада ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі — «Дніпровської», яка є основною для її живлення. Роботу цієї лінії відновили 19 листопада.

28 грудня Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню біля ЗАЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі.