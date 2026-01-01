Справа про отримання хабарів за голоси у Раді: суд обрав застави для пʼятьох нардепів

Новини

Transparency International Ukraine

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що суд обрав запобіжні заходи у вигляді застави п’ятьом нардепам від фракції «Слуга народу»: Юрію Кісєлю, Євгену Пивоварову, Ігору Негулевському, Ользі Савченко та Михайлу Лабі у справі про хабарі за голосування.

Про це САП повідомила у телеграмі.

Юрію Кісєлю та Ігорю Негулевському призначили заставу 40 та 30 мільйонів гривень відповідно, Євгену Пивоварову та Михайлу Лабі — по 20 мільйонів, Ользі Савченко — 16,6 мільйона. Всі підозрювані мають здати паспорти та носити електронні браслети.

За даними САП і НАБУ, учасники групи отримували від $2 до $20 тисяч за підтримку або відхилення законопроєктів. Лише за листопад і грудень 2025 року один з учасників отримав понад $145 тисяч для подальшого розподілу. Голосування координувалося через месенджер, де нардепи отримували прямі вказівки щодо голосування на пленарних засіданнях.

Що відомо про справу

27 грудня НАБУ та САП повідомили, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

Джерела «Бабеля» у фракції «Слуга народу» 28 грудня розповіли, що троє народних депутатів від «Слуги народу» отримали підозри в хабарництві за голосування на засіданнях парламенту. Це депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.

Перед цим правоохоронці прийшли з обшуками до комітету транспорту та інфраструктури Верховної Ради. Кісєль очолює цей комітет, а Негулевський — голова підкомітету в ньому. У НАБУ скаржились, що співробітники Управління державної охорони не пускали детективів до будівлі.

ZN.UA в контексті цієї справи згадувало також нардепа Юрія Корявченкова, який, за даними джерел медіа, виїхав з України. У НАБУ після цього заявили, що в Корявченкова обшуків не проводили. Медіа також стверджувало, що керівника секретаріату фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Тараса Мельничука допитували.

Ще 11 грудня журналісти ZN.UA писали, що НАБУ прослуховувало Юрія Кісєля і зафіксувало його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, а й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.

29 грудня правоохоронці оголосили підозри пʼятьом народним депутатам, які організовували системне отримання хабарів за «потрібне» голосування у Верховній Раді України.

30 грудня ВАКС обрав народному депутату Юрію Кісєлю запобіжний захід у вигляді застави.