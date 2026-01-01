З 1 січня Україна приєдналася до зони роумінгу Євросоюзу: що це означає

Новини

З 1 січня 2026 року набув чинності роумінговий безвіз України з Європейським Союзом Roam like at home («Роумінг як удома»).

Рішення про взаємне відкриття роумінгових ринків Україна та Рада ЄС ухвалили ще влітку 2025 року, у червні президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Тепер українці можуть телефонувати, відправляти повідомлення й користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах Євросоюзу без додаткової плати.

До того ж вони матимуть таку саму якість і швидкість мобільного зв’язку, як удома. Дзвінки в екстрені служби залишатимуться безкоштовними.

Так само абоненти з країн Євросоюзу, подорожуючи Україною, збережуть умови своїх домашніх тарифів.

Єдине обмеження стосується мобільного інтернету: якщо в Україні абонент має великий пакет або безліміт, оператори в роумінгу можуть застосовувати спеціальну формулу обмеження трафіку, щоб уникнути збитків.

Так, Україна стала першою країною поза блоком, що приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС. До цього для українців у ЄС діяв тимчасовий безкоштовний роумінг, який мобільні оператори запровадили на добровільних умовах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.