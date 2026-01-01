WSJ: Розвідка США не знайшла доказів атаки України на резиденцію Путіна

Новини

Агентство національної безпеки США встановило, що Україна не намагалася атакувати дронами резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї, про що раніше стверджували в РФ.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки.

Там кажуть, що Україна намагалася вдарити по військовій цілі, яку вже атакувала раніше, — вона розташована в тому ж регіоні, що й заміська резиденція Путіна, але не поруч із нею.

Центральне розвідувальне управління США також не виявило жодних ознак підготовки атаки на Путіна. Від офіційних коментарів у ЦРУ відмовилися, але цю інформацію підтвердив виданню американський чиновник, ознайомлений з розвідданими.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський назвав слова Лаврова брехнею і заявив, що такі заяви РФ — підготовка до удару по держбудівлях в Україні.

Президент США Дональд Трамп спочатку сказав, що був дуже розлючений, коли дізнався про цей інцидент від самого Путіна. А пізніше у своїй соцмережі Truth Social він поширив посилання на статтю New York Post із заголовком: «Брехливі заяви Путіна про “атаку” показують, що саме Росія стоїть на заваді миру».

Журналісти написали в матеріалі, що «будь-який напад на Путіна більш ніж виправданий», адже «Москва неодноразово намагалася вбити Зеленського».