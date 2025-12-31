ССО атакували російський нафтовий термінал та військові склади

Новини

У ніч проти 31 грудня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по терміналу «Таманьнафтогазу» у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомили в ССО.

Цей комплекс є одним із найбільших у Чорноморському регіоні за обсягами зберігання і перевалки нафтових вантажів. Він забезпечує транзит великих об’ємів нафти як за кордон, так і для російських користувачів.

Кілька дронів успішно досягли своїх цілей. З ладу виведена портова інфраструктура. Генштаб повідомляє, що уражені два причали зі стендерами нафтоналивного терміналу.

Востаннє українські військові атакували термінал «Таманьнафтогазу» у ніч проти 22 грудня. Там сталась серія вибухів, пошкоджено трубопровід, два причали та два судна. Також сталася пожежа на площі понад 1 000 м², зокрема в резервуарному парку, загорілось судно.

Також підрозділи ССО знищили склади боєприпасів російської армії на території тимчасово окупованої Донецької області України. У селі Ближнє дрони атакували логістичний вузол забезпечення підрозділу зі складу угруповання військ «Схід».

У селі Сіятель — знищили склад боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії РФ.