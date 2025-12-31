ССО атакували російський нафтовий термінал та військові склади
Олександр Булін
У ніч проти 31 грудня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по терміналу «Таманьнафтогазу» у Краснодарському краї Росії.
Про це повідомили в ССО.
Цей комплекс є одним із найбільших у Чорноморському регіоні за обсягами зберігання і перевалки нафтових вантажів. Він забезпечує транзит великих об’ємів нафти як за кордон, так і для російських користувачів.
Кілька дронів успішно досягли своїх цілей. З ладу виведена портова інфраструктура. Генштаб повідомляє, що уражені два причали зі стендерами нафтоналивного терміналу.
Востаннє українські військові атакували термінал «Таманьнафтогазу» у ніч проти 22 грудня. Там сталась серія вибухів, пошкоджено трубопровід, два причали та два судна. Також сталася пожежа на площі понад 1 000 м², зокрема в резервуарному парку, загорілось судно.
Також підрозділи ССО знищили склади боєприпасів російської армії на території тимчасово окупованої Донецької області України. У селі Ближнє дрони атакували логістичний вузол забезпечення підрозділу зі складу угруповання військ «Схід».
У селі Сіятель — знищили склад боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії РФ.
- Раніше джерела «Бабеля» підтвердили атаку ГУР і Держприкордонслужби 31 грудня на морський нафтовий термінал «Туапсе» та Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї РФ. За даними розвідки, Туапсинський НПЗ до сьогодні переробляв майже 12 мільйонів тонн нафти на рік. Він суттєво впливав на спроможність армії РФ воювати.
- А дрони СБУ цього ж дня атакували нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії.