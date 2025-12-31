Між Фінляндією та Естонією стався обрив підводного кабелю. Підозрюють судно, яке йшло з Санкт-Петербурга

Новини

Фінська телекомунікаційна компанія Elisa рано-вранці 31 грудня повідомила про обрив кабелю передачі даних, що проходить через Фінську затоку та зʼєднує столицю Гельсінкі зі столицею Естонії Таллінном. У відповідь фінські прикордонники затримали судно, яке йшло з Санкт-Петербурга до ізраїльської Хайфи.

Про це пишуть фінське медіа Yle і німецьке Der Spiegel.

Фінська влада оголосила, що гелікоптер і патрульний катер виявили підозріле судно Fitburg у фінських водах після нового повідомлення про порушення порядку. У морі також знайшли якірний ланцюг судна. Судну спочатку наказали зупинитися та підняти якір, а з того часу його взяли під варту.

Fitburg не входить до офіційних списків санкцій. Однак Open Sanctions, яка збирає інформацію про санкції, раніше визначала «Фітбург» як судно, що викликає інтерес.

Фінські правоохоронці зараз розслідують інцидент за підозрами у серйозному пошкодженні майна, спробі серйозного пошкодження майна та серйозному збої в роботі телекомунікацій. Однак, за повідомленням компанії Elisa, місце пошкодження кабелю, ймовірно, знаходиться в естонських водах. Влада обох країн має намір співпрацювати для зʼясування обставин інциденту.

Інциденти з підводними кабелями

Пообіді 25 грудня 2024 року обірвався підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією.

Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускала, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.

Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Були припущення, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном. Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Влада Фінляндії 26 грудня 2024 року затримала нафтовий танкер Eagle S. Коли судно затримували, екіпаж погрожував перерізати другий кабель живлення Estlink 1 і газопровід Balticсonnector між Фінляндією та Естонією.

У Фінляндії 11 серпня 2025 року висунули кримінальні обвинувачення проти капітана та екіпажу судна Eagle S.

1 вересня 2025 року Estlink 1 відключили через перебої в роботі лінії постійного струму.

3 жовтня 2025 року окружний суд Гельсінкі відхилив кримінальні звинувачення проти капітана і двох офіцерів танкера Eagle S. Суд дійшов висновку, що не має юрисдикції розглядати цю справу, оскільки злочини, в яких обвинувачували моряків, були скоєні у виключній економічній зоні Фінляндії, а не в її територіальних водах. Відтак питання підсудності має вирішуватися в країні походження моряків або в державі прапора судна. У результаті всі звинувачення зняли, а Фінляндія мала компенсувати витрати на захист — близько €195 тисяч.