Американські військові атакували судно наркокартелів у Тихому океані

U.S. Navy / Wikipedia

Американські військові завдали удару по судну наркоторговців у міжнародних водах східної частини Тихого океану.

Про це повідомило Південне командування США (SOUTHCOM).

Операція відбулася 29 грудня за вказівкою міністра оборони США Піта Гегсета, удар завдала Об’єднана оперативна група «Південний спис». За даними розвідки, судно використовували члени картелів для контрабанди наркотиків.

Судно рухалося відомим транзитним маршрутом наркотрафіку, під час операції американські військові ліквідували двох членів наркокартелів. Втрат серед військовослужбовців США немає.

У SOUTHCOM додали, що США продовжують кампанію з протидії наркотрафіку. Американські військові вже заявили про ліквідацію щонайменше ста людей, пов’язаних із наркоторгівлею.

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

Загалом американці атакували 25 суден у Тихому океані та Карибському морі. У цих атаках загинули щонайменше 95 людей.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів і майже 15 000 військових.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це, 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

СNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному усуненні.