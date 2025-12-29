Роботу Агентства з розшуку та менеджменту активів тепер координуватиме премʼєрка Свириденко
- Світлана Кравченко
Кабінет міністрів передав координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), премʼєр-міністерці Юлії Свириденко.
Про це йдеться на сайті Урядового порталу.
Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА. Він відкрив для України доступ до €600 мільйонів допомоги за програмою Ukraine Facility.
Зокрема, закон передбачав нові правила відбору очільника агентства на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів.
Після цього тодішня очільниця Агентства Олена Дума подала у відставку — вона критикувала закон про реформування АРМА, бо, за її словами, він суперечить європейським стандартам.
На її місце тимчасово призначили заступницю голови агентства з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.
У листопаді Зеленський доручив премʼєрці оновити АРМА і визначити нового керівника до кінця року.