У Росії пролунали вибухи на парковці біля військової частини — джерела «Бабеля»

Вранці 24 грудня у російському місті Уссурійськ пролунали два вибухи біля військової частини 19288 — 80 Вітебської Червонопрапорної бригади управління.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у розвідці.

Офіційні російські джерела не повідомляють деталей про подію. Натомість тамтешні медіа пишуть про «хлопок зварювального апарата».

Очевидці ж події публікують фото та відео з місця інциденту — на місці багато поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків.

Російські військові з 80 бригади управління ЗС РФ брали активну участь в агресивній війні проти України. Вони вчиняли воєнні злочини — зокрема, розстрілювали цивільне населення на тимчасово окупованих територіях, серед яких були й діти.