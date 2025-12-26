Екскерівнику СБУ в Харківській області Роману Дудіну оголосили нову підозру
Анастасія Зайкова
Екскерівнику СБУ в Харківській області оголосили нову підозру та затримали його під час виходу з СІЗО під заставу.
Про це пише Державне бюро розслідувань.
ДБР не вказує його імʼя, але, імовірно, йдеться про Романа Дудіна. Його затримали в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу. Підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн.
Йому оголосили підозру за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та усунення її керівництва у перші години повномасштабного вторгнення.
Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Суд обере новий запобіжний захід.
Інформацію сам Дудін підтвердив у своєму фейсбуку, репостнувши відео затримання, яке зняла та опублікувала заступниця голови Комітету із захисту політичних в’язнів НПГД «Солідарність» Марина Міщенко.
- Президент Володимир Зеленський 29 травня 2022 року звільнив очільника Управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна, бо той «не працював на захист міста». Дудіна затримали у вересні 2022 року на заході України, у липні 2023 обвинувальний акт стосовно Дудіна направили до суду.