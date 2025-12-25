У Туреччині затримали представників «Ісламської держави», які готували теракти на свята

Новини

У Туреччині правоохоронці затримали 115 людей, яких підозрюють у причетності до терористичного угруповання «Ісламська держава» та підготовці терактів під час свят.

Про це повідомила прокуратура Стамбулу, пише Reuters.

За даними слідства, підозрювані планували атаки в Туреччині, зокрема проти немусульман, у період Різдва і Нового року.

Поліція провела рейди за 124 адресами у Стамбулі та затримала 115 зі 137 людей, яких розшукувала. Під час обшуків правоохоронці вилучили кілька пістолетів і боєприпаси. Розслідування триває.

«Ісламська держава» — це радикальне ісламістське угруповання, відоме терористичною діяльністю в Іраку, Сирії та інших регіонах.