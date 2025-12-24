Офіс генпрокурора зареєстрував провадження через злив інтимних фото Віталія Шабуніна

Новини

Facebook / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Офіс генерального прокурора 24 грудня зареєстрував провадження у справі про злив інтимних фото голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це «Бабелю» повідомили в ОГП.

У відомстві розповіли, що звернення від Шабуніна виконавці розглянули 23 грудня, а вже 24 внесли його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості внесли за ч. 1 ст. 182 та ч. 2 ст. 387 Кримінального кодексу України — незаконне збирання та поширення конфіденційної інформації та розголошення даних оперативно-розшукової діяльності.

Що передувало

Шабунін 16 грудня заявив, що Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань злили телеграм-каналам його інтимні фото з телефону, який вилучили під час обшуку. Ці обшуки пройшли в липні, Шабуніна підозрюють у тому, що він ухилявся від військової служби.

В ОГП тоді казали, що Шабунін не подавав жодних заяв через цей злив, тому вони не можуть почати розслідування. А Держбюро розслідувань заявило, що перевірить працівників, які мали доступ до телефону Шабуніна. Звинувачення у зливі там назвали «хибними».

Справа Шабуніна

11 липня Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від проходження військової служби й у шахрайстві.

За кілька годин до оголошення підозри правоохоронці провели обшуки за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області та в його помешканні. Сам очільник ЦПК у відповідь на підозру й обшуки заявив, що президент Володимир Зеленський крокує в бік корупційного авторитаризму.

Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання.

16 липня ДБР провело обшуки в помешканні загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова — у цій квартирі раніше жив Шабунін.

13 серпня у справі оголосили підозру командиру Шабуніна Віктору Юшку. Слідство вважає, що він допоміг Шабуніну ухилятись від служби та зловживав службовим становищем.