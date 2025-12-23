Перед атакою на підводний човен СБУ вивела з ладу російський літак, який міг зашкодити операції
- Олександр Булін
-
Служба безпеки України повідомила, що перед успішною атакою на російський підводний човен «Варшавʼянка» в Новоросійську вивела з ладу протичовновий літак Іл-38Н. Він міг зашкодити операції.
Модернізований літак-розвідник Іл-38Н призначений для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення морських мін і завдання торпедних ударів. У Чорному морі окупанти мали лише один літак такого класу, здатний виявляти підводні дрони Sub Sea Baby — він активно протидіяв українським атакам. Орієнтовна вартість ІЛ-38Н — $24 мільйони.
Щоб вдарити по ньому на авіабазі в Єйську, СБУ використала дрон з бойовою частиною, яка вибухнула над землею. Дві тисячі бойових елементів впали на відсік з основним обладнанням і радарами, а також пошкодили двигун.
- Дизель-електричний підводний човен класу «Варшавʼянка» дрони Sub Sea Baby атакували 15 грудня в порту Новоросійська. Судно зазнало критичних пошкоджень і фактично виведене з ладу. На його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр». Цей клас підводних човнів відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.
- У серпні 2024 року ЗСУ потопили в Севастопольській бухті російський підводний човен «Ростов-на-Дону». У вересні 2023 року його пошкодили під час атаки на Севастопольський морський завод. «Ростов-на-Дону» став першим підводним човном, який затонув під час російсько-української війни, а також першим в історії підводним човном, який знищили крилатою ракетою.