Україна вимагає екстрадиції російського археолога, затриманого у Варшаві

Новини

ark.gp.gov.ua

Україна звернулася до Польщі з офіційним запитом про екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна, затриманого у Варшаві.

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на джерела.

Запит про екстрадицію вже надійшов до Окружної прокуратури Варшави. Наразі польські слідчі перевіряють відповідність документів положенням Європейської конвенції про екстрадицію 1957 року.

Якщо формальних порушень не виявлять, прокуратура перевірить, чи немає підстав відмовити в екстрадиції — зокрема через відсутність подвійної кримінальної відповідальності, наявність справи в Польщі або можливе надання притулку.

Після цього матеріали разом із запитом України передадуть до суду. Також очікується клопотання про продовження тимчасового арешту, термін якого для Бутягіна спливає 13 січня. Остаточне рішення ухвалить польський суд.