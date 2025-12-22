Reuters: Китай міг розмістити понад 100 міжконтинентальних ракет поблизу кордону з Монголією

Новини

Китай, ймовірно, розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 у силосних полях поблизу кордону з Монголією.

Про це йдеться у проєкті доповіді Пентагону, з яким ознайомилося агентство Reuters.

У документі зазначено, що ракети розмістили на трьох полігонах. За оцінкою США, Пекін не виявляє бажання вести переговори щодо контролю над озброєннями.

Пентагон також вказує, що Китай розширює та модернізує свої запаси зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава. У відповідь Пекін заявив, що такі повідомлення є спробою «очорнити та дискредитувати Китай» і ввести в оману міжнародну спільноту.

У документі зазначено, що у 2024 році Китай мав приблизно 600 ядерних боєголовок. Водночас у Пентагоні вважають, що до 2030 року їхня кількість може перевищити 1 000.

Окремо у звіті йдеться про Тайвань. За оцінкою Пентагону, Китай планує бути готовим до ведення та виграшу війни за острів до кінця 2027 року. Пекін розглядає силові сценарії, зокрема удари з великої відстані, які можуть ускладнити участь США в можливому конфлікті в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Китай, США і Тайвань

Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. 46-й президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу.

У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.