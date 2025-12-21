Португалія щороку виділятиме €25 мільйонів на закупівлю української зброї
- Світлана Кравченко
Денис Шмигаль / Facebook
Португалія спрямовуватиме €25 мільйонів щорічно протягом пʼяти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за результатами зустрічі зі своїм португальським колегою Нуну Мело 21 грудня.
Також країна підтвердила готовність зробити внесок у розмірі €50 мільйонів до механізму PURL.
Міністри обговорювали продовження співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості та перспективи спільних довгострокових проєктів. Окремо Шмигаль і Мело зупинилися на критичних потребах оборони України.
- Перед цим президент Володимир Зеленський на брифінгу з премʼєром Португалії Луїшем Монтенегру заявив, що Лісабон передав €600 тисяч на підтримку української енергетики. Також Україна і Португалія підписали документ про спільне виробництво морських дронів.