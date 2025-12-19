ABC: Австралія передала Україні останню партію обіцяних танків Abrams
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Reuters
Австралія завершила передачу Україні бойових танків M1A1 Abrams в межах військової допомоги.
Про це пише видання ABC.
Останні 12 із 49 обіцяних австралійських танків нещодавно доставили в Україну.
Техніку в супроводі австралійських військових відправили вантажним судном у жовтні. Через 55 днів вони прибули до засекреченого місця в Польщі. Там їх перевірили та підготували до передачі Україні.
Австралія передає свої танки M1A1 у базовій комплектації. Усі подальші модифікації залежатимуть уже від українських сил.
Видання зазначає, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія виділила Україні $1,7 мільярда військової допомоги. Країна є найбільшим донором для України поза межами НАТО.
- В Австралії на озброєнні було 59 танків M1A1 Abrams, придбаних у 2007 році. Їх жодного разу не розгортали в зоні бойових дій, а в липні 2024 року списали. Частину вирішили передати Україні. Перші 37 танків прибули до України в липні цього року.
- Перш ніж розпочати поставки, Австралія мала дочекатися дозволу США на експорт американських танків до третьої країни.