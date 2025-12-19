ABC: Австралія передала Україні останню партію обіцяних танків Abrams

Новини

Reuters

Австралія завершила передачу Україні бойових танків M1A1 Abrams в межах військової допомоги.

Про це пише видання ABC.

Останні 12 із 49 обіцяних австралійських танків нещодавно доставили в Україну.

Техніку в супроводі австралійських військових відправили вантажним судном у жовтні. Через 55 днів вони прибули до засекреченого місця в Польщі. Там їх перевірили та підготували до передачі Україні.

Reuters

Австралія передає свої танки M1A1 у базовій комплектації. Усі подальші модифікації залежатимуть уже від українських сил.

Видання зазначає, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія виділила Україні $1,7 мільярда військової допомоги. Країна є найбільшим донором для України поза межами НАТО.