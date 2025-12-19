В Україну з Росії повернули ще 1 003 тіла загиблих
Світлана Кравченко
-
У пʼятницю, 19 грудня, в Україну повернули 1 003 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Надалі фахівці проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати.
- Після другого раунду перемовин між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня сторони домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.
- Президент Зеленський того ж місяця казав, що Росія ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які є у неї. Були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.
- Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.