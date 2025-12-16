США атакували три судна в Тихому океані, які звинуватили в перевезенні наркотиків

Новини

У східній частині Тихого океану США атакували три човни, які, за даними американських військових, перевозили наркотики. Загинули щонайменше вісім людей.

Відео атаки опублікувало Південне командування США.

Військові кажуть, що човни йшли маршрутами, які вважають типовими для наркотрафіку.

Останні удари по човнах відбулися напередодні брифінгів у Капітолії для всіх членів Конгресу, оскільки зростає кількість питань щодо військової кампанії адміністрації Трампа. Очікується, що міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці з питань національної безпеки проведуть закриті брифінги для законодавців у Палаті представників і Сенаті.

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

Загалом американці атакували 25 суден у Тихому океані та Карибському морі. У цих атаках загинули щонайменше 95 людей.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів і майже 15 000 військових.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це, 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

СNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному усуненні.