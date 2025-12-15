Туреччина збила невідомий безпілотник над Чорним морем

Новини

Туреччина збила невідомий безпілотник, який наближався до її повітряного простору над Чорним морем.

Про це в понеділок, 15 грудня, заявило Міністерство оборони країни, повідомляє TRT World.

За даними відомства, країна підняла в повітря винищувачі F-16, що діяли в координації з НАТО і національними органами.

Після перевірки з’ясувалося, що об’єкт є безпілотником, який вийшов з-під контролю. Його збили в безпечній зоні, подалі від житлових районів, щоб уникнути ризиків для цивільного населення.