У Гонконзі припинила роботу остання опозиційна до Китаю Демократична партія

Новини

У Гонконзі припинила роботу Демократична партія — одна з останніх опозиційних до Китаю політичних сил у місті.

Про це пише Bloomberg.

За розпуск партії проголосували її ж члени після 31 року роботи. У заяві вони подякували прихильникам і наголосили, що завжди працювали заради добробуту Гонконгу та намагалися бути посередниками між владою і громадянами.

Демократичну партію створили у 1994 році — за кілька років до того, як Велика Британія передала Гонконг Китаю. Вона виступала проти посилення контролю Пекіну та вимагала реальних виборів і збереження широкої автономії міста.

У 2021 році Китай змінив виборчі правила в Гонконзі. Ключові посади тепер формує спеціальний Виборчий комітет, до якого входять представники бізнесу та лояльні до влади делегати. Опозиційні сили втратили доступ до управління містом.

Після передачі Гонконгу КНР Пекін пообіцяв зберегти в місті демократичну систему до 2047 року в межах принципу «одна держава — дві системи», однак Китай дедалі більше впливає на Гонконг. Зокрема, у 2020 році пропекінське керівництво намагалося узаконити законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай, але через масштабні протести від проєкту відмовилися.

Влітку 2020 року зіткнення в Гонконзі поновилися на тлі ухвалення «Закону про національну безпеку». Він узаконює довічне ув’язнення активістів за пошкодження поліцейських машин. На початку березня 2021 року за цим законом у Гонконзі затримали 47 активістів.