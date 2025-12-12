Україна отримала від Світового банку $290 мільйонів на підтримку бізнесу

Новини

Україна отримала від Світового банку $290 мільйонів у межах програми RISE, яка спрямована на підприємництво. Гроші вже надійшли до державного бюджету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Фінансування стало можливим після того, як уряд виконав умови програми на 2025 рік. Зокрема, йдеться про розвиток експорту для малих і середніх підприємств, впровадження екологічних і соціальних стандартів, цифрових послуг.

У Мінекономіки кажуть, що кошти посилять бюджет і розширять підтримку підприємців і промисловості.

Програму RISE запустили після підписання угоди в листопаді 2024 року. Загальний обсяг фінансування — $681 мільйон. Торік Україна вже отримала $250 мільйонів за цією ж програмою.

RISE є частиною плану економічного відновлення України. Програма покликана підтримати щонайменше 20 тисяч малих і середніх підприємств до 2027 року.