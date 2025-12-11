Журнал Time назвав «Людиною року» тих, хто будує штучний інтелект

Новини

Американський журнал Time назвав «Людиною року»—2025 «архітекторів штучного інтелекту».

На обкладинку потрапили:

Марк Цукерберг — генеральний директор Meta.

Ліза Су — президентка AMD.

Ілон Маск — власник X, Tesla та SpaceX.

Дженсен Хуанг — гендиректор NVIDIA.

Сем Альтман — гендиректор OpenAI.

Деміс Хассабіс — гендиректор Google DeepMind.

Даріо Амодей — гендиректор Anthropic.

Фей-Фей Лі — засновниця ImageNet і стартапу World Labs.

Обкладинка відсилає до світлини «Обід на хмарочосі» 1932 року, на якій будівельники хмарочоса Рокфеллер-центр у Нью-Йорку сидять на сталевій балці.

Times пише, що 2025 рік був роком, коли розкрився повний потенціал штучного інтелекту, і «стало зрозуміло, що шляху назад не буде». Протягом десятиліть людство готувалося до появи мислячих машин: захоплювалось їхньою здатністю перемагати чемпіонів із шахів та передбачати структури білків, але також відчувало жах перед ними. Проте цього року дебати про те, як відповідально використовувати штучний інтелект, поступилися місцем спринту, щоб якомога швидше запровадити його.