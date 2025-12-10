Новини

Суд відправив під домашній арешт співробітника НАБУ Віктора Гусарова до 20 січня 2026 року — саме до цього дня поки триває розслідування.

Про це повідомляє журналістка «Бабеля» із зали суду.

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Того дня затримали, зокрема, співробітника НАБУ Віктора Гусарова, якого вважають кротом ФСБ. У СБУ стверджували, що раніше попереджали керівників НАБУ про ризики стосовно цього працівника, однак там до порад не дослухалися. В НАБУ кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника Бюро до шпигунства.

Гусарова підозрюють у понад 60 епізодах передачі інформації з обмеженим доступом Іванцову. СБУ стверджує, що кріт збирав для ФСБ дані українських силовиків та інших громадян, яких росіяни хотіли завербувати чи проти яких планували спеціальні інформаційні операції. Інформацію він отримував із закритих баз даних правоохоронних органів.

За даними СБУ, Гусаров працював у закритому підрозділі «Д-2», входив до масштабної агентурної мережі Росії. Слідчі вважають, що його завербували ще у 2012 році. Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога.

Наразі Гусаров перебуває під арештом, його підозрюють у державній зраді та несанкціонованих діях з інформацією. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.