Reuters: НПЗ у Сизрані припинив роботу після атаки дронів

Новини

Російський нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області припинив переробку нафти після атаки українських дронів 5 грудня.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела.

Співрозмовники агентства кажуть, що дрони пошкодили установку первинної переробки нафти АВТ-6. Це ключове обладнання, яке вже піддавалося атакам у серпні та вимагало двотижневого ремонту.

Нові ремонтні роботи можуть тривати близько місяця.

За словами джерел у галузі, переробка нафти на Сизранському НПЗ вже минулого року була значно нижчою за передбачувану потужність — приблизно 90 тисяч барелів на добу. У 2024-му завод виробив 800 тисяч тонн бензину, 1,5 мільйона тонн дизельного пального і 700 тисяч тонн мазуту.