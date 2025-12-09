Молдова продовжить тимчасовий захист для українців до 2027 року

Новини

Міністерство внутрішніх справ Молдови продовжить механізм тимчасового захисту для українських біженців.

Про це пише NewsMaker.

Так Молдова доєдналася до рішення Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2027 року.

У МВС країни заявили, що готові й надалі гарантувати «безпечні та ефективні умови для біженців з України».

У відомстві також повідомили, що продовжать співпрацювати з державними установами, місцевою владою та міжнародними партнерами для реалізації заходів підтримки.

Станом на вересень 2024 року в Молдові налічувалося близько 300 тисяч українців — це 10% населення країни, 123 тисяч з них —біженці.