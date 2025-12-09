Axios: США тиснуть на Зеленського, щоб він швидко погодився на мирний план Трампа

Новини

Getty Images / «Бабель»

США тиснуть на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи погодитися на значні територіальні втрати та інші поступки.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та українських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

За словами українського посадовця, пропозиція США погіршилася після того, як радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели пʼятигодинну зустріч з лідером Кремля Володимиром Путіним. Він стверджує, що Віткофф і Кушнер очікували отримати від Зеленського чітке «так».

«Складалося враження, що США намагалися різними способами продати нам бажання Росії захопити весь Донбас і що американці хотіли, щоб Зеленський погодився на все це під час телефонної розмови», — сказав він, додавши, що пропозиція містила більш жорсткі умови, ніж попередні версії, зокрема стосовно територій та контролю над Запорізькою АЕС.

Водночас, за словами одного зі співрозмовників видання, США також тиснули на лідера Кремля Володимира Путіна, щоб він помʼякшив свої вимоги.

Крім того, під час телефонної розмови з Віткоффом і Кушнером Зеленський сказав, що отримав пропозицію США лише годину тому і «ще не встиг її прочитати». За словами американського співрозмовника видання, «це було дивно», оскільки США надіслали оновлену пропозицію днем раніше. Водночас український чиновник сказав, що хоча деякі документи були надані днем раніше, інші отримали незадовго до телефонної розмови.

Українські посадовці також висловили думку, що США намагаються відірвати Зеленського від європейських лідерів, аби мати можливість чинити на нього «ефективніший» тиск.

При цьому двоє українських чиновників заявили, що остання пропозиція США щодо гарантій безпеки базується на «ширших рамках», ніж початкова, але все ще не включає ратифікований Сенатом договір.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки» — їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Чергова зустріч американської та української делегацій пройшла 30 листопада у Флориді. США представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Після зустрічі Сергій Кислиця написав, що початок переговорів у Флориді був «хорошим», і додав, що «тепла атмосфера сприяє прогресу».

Пізніше, 2 грудня, Віткофф і Кушнер поїхали до Москви на переговори з російською стороною про мирний план для України. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

Телеканал NBC з посиланням на російське джерело повідомляв, що Кремль не піде на поступки в трьох питаннях: території Донеччини, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнання захоплених Росією територій. Але Росія готова бути гнучкою в питанні заморожених в ЄС російських активів.

Після цього Зеленський провів підсумкову двогодинну телефонну розмову з представниками Трампа Віткоффом і Кушнером. За даними джерел Axios, під час розмови найскладнішими були теми територій та гарантій безпеки США для України.