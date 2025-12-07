Спецпосланець Трампа Келлог вважає, що до завершення війни в Україні лишається «10 метрів». Проблемними є два питання, а решта вирішаться

Новини

Спеціальний посланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що переговори про завершення війни Росії проти України вже виходять на фінішну пряму.

Про це він заявив на оборонному форумі імені Рональда Рейгана 6 грудня.

«Я думаю, що ми на останніх 10 метрах спроби покласти край цьому конфлікту там, де він є. Останні 10 метрів до мети — це завжди найскладніше», — сказав Келлог.

За його словами, ключовими в обговоренні завершення російсько-української війни залишаються два питання. Перше — територіальне, зокрема контроль над Донецькою, Херсонською й Запорізькою областями.

Друге «проблемне» питання — контроль над нині окупованою Запорізькою атомною електростанцією.

«Якщо ми вирішимо ці дві проблеми, думаю, решта стане на свої місця», — вважає спецпосланець Трампа.

Водночас Келлог підкреслив, що врегулювання «безпрецедентної за масштабами війни» Росії проти України дається важко.

«Радянський Союз вийшов з Афганістану, втративши 18 тисяч військових. Ми вийшли з Вʼєтнаму, втративши 58 тисяч людей. Україна і Росія разом втратили понад два мільйони. Подумайте про це. Це жахливі цифри. І тому нам необхідно покласти край конфлікту. Тож я думаю, що ми майже на місці», — додав американський генерал.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки» — їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Чергова зустріч американської та української делегацій пройшла 30 листопада у Флориді. США представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Після зустрічі Сергій Кислиця написав, що початок переговорів у Флориді був «хорошим», і додав, що «тепла атмосфера сприяє прогресу».

Пізніше, 2 грудня, Віткофф і Кушнер поїхали до Москви на переговори з російською стороною про мирний план для України. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

Телеканал NBC з посиланням на російське джерело повідомляв, що Кремль не піде на поступки в трьох питаннях: території Донеччини, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнання захоплених Росією територій. Але Росія готова бути гнучкою в питанні заморожених в ЄС російських активів.

Після цього Зеленський провів підсумкову двогодинну телефонну розмову з предтсавниками Трампа Віткоффом і Кушнером. За даними джерел Axios, під час розмови найскладнішими були теми територій та гарантій безпеки США для України.