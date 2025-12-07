ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині

Новини

Unsplash

Бійці 67 окремої механізованої бригади заявили про зачищення від російських окупантів села Тихе Дніпропетровської області.

Про це бригада повідомила у Facebook.

21 листопада росіяни оприлюднили відео, як солдати тримають прапор РФ на Олександрівському напрямку та заявляють про окупацію Тихого і Відрадного в Покровській громаді.

Скриншот DeepState

Військові 67 ОМБр ЗСУ повідомили, що 5 грудня зачистили Тихе від росіян. Станом на 6 грудня село під контролем українських військових.

За даними Генштабу, за добу 6 грудня на Олександрівському напрямку росіяни провели 16 атак.