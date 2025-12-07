Axios: Під час двогодинної телефонної розмови Зеленського і радників Трампа найскладнішими були теми територій та гарантій безпеки

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером увечері 6 грудня обговорювали питання територій та гарантії безпеки.

Про це пише Axios із посиланням на обізнані з розмовою джерела.

Там кажуть, що обговорення території виявилося складною темою. Видання зазначило, що Росія досі вимагає від України вивести війська з усієї Донецької області, хоча США намагаються запропонувати варіанти, як подолати ці розбіжності.

Зокрема, Віткофф і Кушнер зібрали позиції Києва та Москви й наполягають, щоб обидві сторони зробили необхідні кроки для укладення мирної угоди.

Ще одним ключовим питанням під час розмови Зеленського з радниками Трампа були гарантії безпеки США для України. Одне джерело повідомило, що сторони досягли значного прогресу і наблизилися до згоди, але потрібна подальша робота, щоб обидві сторони однаково тлумачили проєкт гарантій безпеки.

Пані посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина в коментарі Axios підтвердила, що основні складні питання наразі стосуються територіальних питань та гарантій безпеки. За її словами, українська сторона прагне забезпечити «реалістичність, справедливість і сталий характер узгоджених рішень».

Axios додає, що представники української делегації — секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов — мають повернутися з Маямі до Європи 8 грудня та зустрітися із Зеленським у Лондоні, щоб обговорити пропозиції США.

«Нам потрібно взяти всі чернетки та провести мозковий штурм», — сказав український чиновник у коментарі Axios.

Подальші переговори та зустрічі з Віткоффом і Кушнером очікуються пізніше цього тижня.

Мирний план США для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Один з головних пунктів стосувався територій і передбачав, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими.

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві розпочали серію перемовин. Після цього американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши позицію України.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні». Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки» — їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Чергова зустріч американської та української делегацій пройшла 30 листопада у Флориді. США представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Після зустрічі заступник глави МЗС України Сергій Кислиця написав, що початок переговорів у Флориді був «хорошим», і додав, що «тепла атмосфера сприяє прогресу».

Пізніше, 2 грудня, Віткофф і Кушнер поїхали до Москви на переговори з російською стороною про мирний план для України. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

Телеканал NBC з посиланням на російське джерело повідомляв, що Кремль не піде на поступки в трьох питаннях: території Донеччини, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнання захоплених Росією територій. Але Росія готова бути гнучкою в питанні заморожених в ЄС російських активів.