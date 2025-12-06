Кіберкорпус ГУР атакував одну з провідних логістичних компаній РФ
- Юлія Завадська
У ніч проти суботи, 6 грудня, фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони спільно з кіберспільнотою BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній «Елтранс+».
Про це повідомили джерела «Бабеля» в українській розвідці.
У результаті атаки кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комп’ютерів і серверів, видалили більше ніж тисячу корпоративних облікових записів та знищили або зашифрували 165 терабайтів важливих даних.
Вони також вивели з ладу системи контролю доступу, відеоспостереження, зберігання та резервного копіювання, пошкодили мережеве обладнання і головні сервери компанії, знищили всі декларації на вантажі. Сайти компанії змінилися — тепер на них зʼявляються привітання з Днем ЗСУ.
«Елтранс+» займає одне з провідних місць серед митних компаній Росії. Компанія обслуговує понад 5 000 російських підприємств різного масштабу.
- Кіберфахівці ГУР регулярно атакують російські структури. У жовтні стало відомо, що російський провайдер «Оріон Телеком» отримав збитків на 66 мільйонів рублів (майже $800 тисяч) після атаки ГУР влітку. В українській розвідці зазначають, що мережі провайдера активно використовували російські силові структури для здійснення агресії проти України.