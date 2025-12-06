Українські війська атакували два важливі обʼєкти в Рязанській області РФ і на окупованій Луганщині
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Українські війська в ніч проти суботи, 6 грудня, атакували Рязанський нафтопереробний завод та Алчевський металургійний комбінат на тимчасово окупованій Луганщині.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що на Рязанському НПЗ снаряди влучили в установку, що використовується для виробництва пального.
Рязанський НПЗ — один з найбільших у Росії. Він виробляє бензин, дизель та інші види пального, які Росія використовує, зокрема, для армії.
Алчевський металургійний комбінат виготовляє корпуси артилерійських снарядів для російської армії. На території заводу сталася пожежа, подробиці руйнувань уточнюють.
- Напередодні Сили оборони України атакували інфраструктуру Темрюцького морського порту в Краснодарському краї Росії. Цей порт відвантажує контейнери, паливні та хімічні вантажі, а також інші типи товарів і використовується для потреб російської армії. Після удару на території порту виникла пожежа. Масштаби пошкоджень уточнюють.
- Також українські бійці атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Його річна переробка становить 7—8,9 мільйона тонн нафти, він працює на забезпечення російських військ. Зафіксовані влучання дронів і пожежа. Попередньо, пошкоджена одна з установок заводу.