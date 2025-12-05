Комітет ЮНЕСКО додав 19 українських пам’яток до списку культурних цінностей під посиленим захистом
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Facebook/Tetyana Berezhna
Комітет ЮНЕСКО підтримав пропозицію України й додав 19 пам’яток до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Тепер у цьому списку вже 46 українських об’єктів — і за їхньою кількістю Україна стала однією з лідерок у світі.
Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.
У список під посиленим захистом включили:
- Аккерманську фортецю;
- Успенський собор у Харкові;
- Борисоглібський собор у Чернігові;
- Харківський драмтеатр ім. Шевченка;
- кірху в Одесі;
- палац Кеніга в Тростянці;
- Мовчанський монастир у Путивлі;
- Покровську церкву в Харкові;
- Приморські сходи в Одесі;
- Воскресенську церкву в Сумах;
- Кирилівську церкву в Києві;
- Спасо-Преображенський і Троїцький собори в Сумах;
- городище Іскоростень;
- острів Байда в Запоріжжі;
- Одеський музей західного і східного мистецтва;
- Одеський національний художній музей;
- Одеську національну наукову бібліотеку;
- Музей мистецтв Прикарпаття.
Посилений захист — це найвищий рівень міжнародної охорони пам’яток. Його отримують лише ті об’єкти, які мають виняткову цінність для всього людства, добре захищені на національному рівні та не використовуються для військових цілей.
- 7 листопада Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО під час 43-ї сесії Генеральної конференції організації в Самарканді (Узбекистан). РФ виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО 15 листопада 2023 року.