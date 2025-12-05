Новини

Комітет ЮНЕСКО додав 19 українських пам’яток до списку культурних цінностей під посиленим захистом

Юлія Завадська
Комітет ЮНЕСКО підтримав пропозицію України й додав 19 пам’яток до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Тепер у цьому списку вже 46 українських об’єктів — і за їхньою кількістю Україна стала однією з лідерок у світі.

Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

У список під посиленим захистом включили:

Посилений захист — це найвищий рівень міжнародної охорони пам’яток. Його отримують лише ті об’єкти, які мають виняткову цінність для всього людства, добре захищені на національному рівні та не використовуються для військових цілей.