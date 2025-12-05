The Times: Британія готова передати Україні майже $11 мільярдів із заморожених активів Росії

Новини

Уряд Британії готовий передати £8 мільярдів (понад $10,6 мільярда) заморожених російських активів на підтримку України.

Про це пише The Times із посиланням на джерела.

Співрозмовники медіа в уряді кажуть, що точний механізм, як розблокувати та передати ці гроші Україні, остаточно ще не визначили.

Паралельно Британія намагається домовитися з Євросоюзом та іншими країнами, включно з Канадою, щоб виділити до £100 мільярдів на військові потреби України.

Ці гроші мають покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, щоб продовжувати війну або фінансувати відновлення країни в разі мирної угоди.