Британія заявила, що Путін особисто наказав отруїти Скрипалів «Новачком». Країна ввела нові санкції проти РФ
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Facebook / Amanda Newton
Велика Британія 4 грудня оголосила про санкції проти російського ГРУ за отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році. Обмеження ввели після оприлюднення розслідування смерті британки Дон Стерджесс, яка тоді стала жертвою отруєння.
Про це повідомляють британський уряд і The Guardian.
Звіт представив колишній англійський суддя Верховного суду та голова розслідування Ентоні Гʼюз. За його словами, замах на Скрипаля санкціонував очільник Кремля Володимир Путін. Гʼюз заявив, що російський лідер несе «моральну відповідальність» за смерть британки.
За даними розслідування, нервово-паралітичну речовину «Новачок» російські агенти зберігали у флаконі з-під парфумів. З неї вони обприскали ручку дверей помешкання Скрипалів, а потім викинули пляшку. Її знайшов британець Чарлі Роулі й подарував своїй дівчині Дон Стерджесс — вона скористалась нею і незабаром померла.
Під санкції потрапило саме ГРУ, а також 11 повʼязаних з ним росіян: Денис Смолянінов, Володимир Ліпченко, Юрій Сізов, Борис Антонов, Анатолій Істомін, Ігор Бочка, Олексій Умець, Денис Денисенко, Дмитро Голошубов, Павло Єршов та Микола Козачок.
- Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли в місті Солсбері 4 березня 2018 року. Британська влада звинуватила в цьому російські спецслужби, зокрема офіцерів Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ, які працювали під псевдонімами Олександр Петров і Руслан Боширов.
- Третім підозрюваним росіянином виявився 45-річний Сергій Федотов, його справжнє імʼя — Денис Сергєєв. Правоохоронці вважають, що Сергєєв діяв як наземний командувач операції та був старшим членом групи російського ГРУ. Сергєєв — генерал-майор, він обіймав високу посаду в підрозділі 29155 ГРУ — ця група, ймовірно, відповідає за підривні дії та вбивства.