Британія заявила, що Путін особисто наказав отруїти Скрипалів «Новачком». Країна ввела нові санкції проти РФ

Велика Британія 4 грудня оголосила про санкції проти російського ГРУ за отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році. Обмеження ввели після оприлюднення розслідування смерті британки Дон Стерджесс, яка тоді стала жертвою отруєння.

Про це повідомляють британський уряд і The Guardian.

Звіт представив колишній англійський суддя Верховного суду та голова розслідування Ентоні Гʼюз. За його словами, замах на Скрипаля санкціонував очільник Кремля Володимир Путін. Гʼюз заявив, що російський лідер несе «моральну відповідальність» за смерть британки.

За даними розслідування, нервово-паралітичну речовину «Новачок» російські агенти зберігали у флаконі з-під парфумів. З неї вони обприскали ручку дверей помешкання Скрипалів, а потім викинули пляшку. Її знайшов британець Чарлі Роулі й подарував своїй дівчині Дон Стерджесс — вона скористалась нею і незабаром померла.

Під санкції потрапило саме ГРУ, а також 11 повʼязаних з ним росіян: Денис Смолянінов, Володимир Ліпченко, Юрій Сізов, Борис Антонов, Анатолій Істомін, Ігор Бочка, Олексій Умець, Денис Денисенко, Дмитро Голошубов, Павло Єршов та Микола Козачок.