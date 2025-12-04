Spiegel: Лідери Європи в розмові із Зеленським попереджали, що США можуть зрадити Україну

Новини

Європейські партнери в розмові із президентом України Зеленським попереджали, що США можуть зрадити Україну.

Про це пише німецьке медіа Spiegel, журналісти якого отримали у своє розпорядження стенограму дзвінка.

За даними журналістів, ця розмова пройшла 1 грудня — вже після зустрічі делегацій України та США у Флориді.

У матеріалі йдеться, що президент Франції Емманюель Макрон заявив на зустрічі: «Існує можливість, що США зрадять Україну в питанні територій без чіткості щодо гарантій безпеки». На його думку, для Зеленського існує «велика небезпека».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Зеленський має бути «в наступні дні надзвичайно обережним».

«Вони граються і з вами, і з нами», — заявив він, імовірно, маючи на увазі американських переговорників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Президент Фінляндії Александер Стубб, як стверджують журналісти, заявив: «Ми не можемо залишити Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями».

Генсек НАТО Марк Рютте погодився зі Стуббом: «Я з Александером однієї думки, ми маємо захистити Володимира».

Факт дзвінка журналістам підтвердили кілька джерел. У пресслужбі Макрона заперечили слова про можливу зраду США, німецька влада відмовилась коментувати цю стенограму.

В Офісі президента українським журналістам заявили, що «не коментують вкиди».

Мирний план США для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Один з головних пунктів стосувався територій і передбачав, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими.

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві розпочали серію перемовин. Після цього американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши позицію України.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні». Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки» — їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.