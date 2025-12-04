Херсонська ТЕЦ зупинилась через обстріли, без тепла залишились тисячі людей

Новини

Росіяни останні два дні регулярно атакували Херсонську ТЕЦ дронами й артилерією. Через це вона призупинила роботу.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російські удари станція серйозно зруйнована: пошкоджені приміщення та обладнання.

Після зупинки ТЕЦ без тепла залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тисячі абонентів.

Місцева влада зараз шукає альтернативне джерело тепла для будинків, які були підʼєднані до ТЕЦ, і веде перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами.

Російські атаки по енергетиці України

У жовтні Росія активізувала атаки по українській енергетиці, у різних регіонах почали вводити екстрені відключення світла через удари.

Особливо тривалі відключення по всій країні сталися після обстрілу 19 листопада. Тоді всі три атомні електростанції України, які працюють на підконтрольній території, втратили підключення до однієї з високовольтних ліній електропередачі. До нормальної роботи вони повернулись лише за тиждень.