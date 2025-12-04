Росія відправляє викрадених українських дітей до військових таборів у КНДР

Новини

Росія відправляє частину українських дітей, яких вивезла з тимчасово окупованих територій, до військових таборів у КНДР.

Про це на слуханнях у Сенаті США заявила експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська, йдеться на сайті Сенату.

За її словами, правозахисники зафіксували 165 таборів, де дітей мілітаризують і русифікують. Вони працюють на окупованих територіях, у Росії та Білорусі, а також у Північній Кореї.

Зокрема, Рашевська розповіла про 12-річного Михайла з Донеччини та 16-річну Лізу з Сімферополя — обох відправили в табір у КНДР за 9 тисяч кілометрів від дому.

У таборі дітей вчать «знищувати японських мілітаристів» і знайомлять з корейськими ветеранами, які у 1968 році атакували американський корабель Pueblo. Тоді загинули та дістали поранень дев’ять військових США.

Депортація українських дітей

За оцінками, майже 19,5 тисячі викрадених українських дітей перебувають зараз у РФ. Додому вдалося повернути понад 1 600 дітей.

У вересні дослідники виявили понад 200 закладів РФ з «перевиховання» українських дітей — там вони збирають дрони та проходять десантну підготовку. У місцях утримання частину дітей залучали до російської програми примусового виховання та усиновлення, після чого їх передавали в російські сім’ї та надавали громадянство Росії.

У листопаді Україна знайшла 400 місць у Росії, куди росіяни перевезли викрадених дітей. Є докази, що Білорусь теж бере участь у депортації українських дітей.