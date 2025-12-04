Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яка вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей

Новини

Генеральна асамблея ООН пізно ввечері 3 грудня ухвалила резолюцію, яка вимагає повернути всіх незаконно вивезених українських дітей.

Про це повідомила пресслужба організації.

Документ підтримала 91 країна, проти були 12, а саме: Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Демократична Республіка Конго, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан.

Ще 57 країн утримались, серед них Китай, Індія та Бразилія.

Документ вимагає, щоб Російська Федерація повернула всіх українських дітей, яких примусово перемістили чи депортували. Москву також закликали припинити подальші депортації та практики розлучення із сімʼями, зміни громадянства, усиновлення або розміщення в прийомних сімʼях та ідеологічну обробку.

Резолюція стосується дітей, розлучених зі своїми сімʼями з 2014 року, коли Москва анексувала Крим. Сюди ввійшли як діти, яких перевезли в межах окупованої території України, так і ті, кого депортували до Росії.