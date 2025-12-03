УП: На території арештованого санаторію «Жовтень» у Конча-Заспі сталася сутичка між бійцями ГУР і військовими. У чому причина

Новини

vsesanatorii

Увечері 3 грудня на території санаторію «Жовтень» у Конча-Заспі під Києвом сталася сутичка між представниками Головного управління розвідки Міноборони та військовими частини А4005. У ГУР стверджують, що військові перебувають там незаконно і хочуть повернути обʼєкт.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, Генштабі та ГУР.

Там кажуть, що розвідники зайшли на територію санаторію «Жовтень» та взяли в полон 10 військовослужбовців. ГУРівці вибили ворота, поламали паркан, відкрили стрільбу у повітря та землю.

Потім полонених відпустили, а бійці ГУР забарикадувались на території санаторію.

Поруч були співробітники Нацполіції, Військової служби правопорядку, військовий комендант Київської області, посадовці Київської ОВА та підрозділ ДБР, який накладав арешт на санкційне майно. Проте бійці ГУР відмовилися впускати на територію представників правоохоронних та військових державних органів.

Крім того, за словами співрозмовника УП, на місце події прибув заступник головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

Джерело в ГУР стверджує, що люди, які перебували на території санаторію, були там незаконно, а представники розвідки лише «виконують відповідні рішення суду».

Що відомо про санаторій «Жовтень»

Військова частина А4005 після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уклала угоду із представниками санаторію під Києвом та орендувала приміщення.

У 2020 році суд арештував санаторій, а у 2022 році ДБР повідомило про повернення обʼєкта в державну власність. Санаторій передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

В АРМА оцінили актив в Конча-Заспі в 60,7 мільйона гривень, але конкурс щодо нового управителя так і не відбувся.

У 2022 році «ДТЕК Київські електромережі» та «Київгазтрейд» ініціювали процедуру банкрутства ТОВ «Клінічний санаторій "Жовтень"» через борг 5 мільйонів гривень. Відповідно, рухоме майно на його балансі можуть віддати кредиторам на погашення боргу.

Частина земельної ділянки та нерухомості «Жовтня» перейшли у власність компанії, яка повʼязана з бізнесменом Борисом Кауфманом. Він може отримати решту землі в користування і готується отримати дозвіл у Київській міській раді на забудову території санаторію.

Експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький, який раніше розслідував справи бізнесмена Бориса Кауфмана, заявив, що силовий конфлікт у санаторії «Жовтень» може бути пов’язаний із бізнес-інтересами Кауфмана, який прагне отримати контроль над землею санаторію.

Хто такий Борис Кауфман

Експрокурор САП нагадав, що Кауфмана раніше пов’язували з низкою корупційних скандалів, зокрема угодою зі слідством щодо аеропорту «Одеса», недоотриманими мільярдними збитками бюджету, історією з готелем «Президентський» та спробою дати хабар детективу НАБУ.

Борис Кауфман — український мільйонер, бізнесмен, колишній депутат Одеської міськради, власник групи Vertex United і мажоритарний власник тютюнового гіганта «Тедіс-Україна».

Національне антикорупційне бюро затримало його у справі про встановлення контролю над Одеською міською радою та питання забудови 5 грудня 2022 року. Через декілька днів, 8 грудня, Кауфман вийшов із СІЗО під заставу.

29 серпня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні майном Міжнародного аеропорту «Одеса» та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності пʼяти особам. Крім Кауфмана, це колишній мер Одеси Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з ТОВ та бізнесмен Олександр Грановський.

У червні 2025 року підозрювані пішли на угоду зі слідством — відшкодували мільярд гривень.