Зеленський: Більшість членів наглядових рад головних енергокомпаній сьогодні складуть повноваження

Новини

Президент Володимир Зеленський 3 грудня анонсував масове перезавантаження наглядових рад енергетичних компаній. За його словами, сьогодні більшість їхніх членів складуть повноваження.

Про це написав у Телеграмі.

Ідеться про такі компанії: «Центренерго», «Оператор ГТС», «Оператор ринку», «Українські розподільні мережі», «Енергетична компанія України». Нових членів наглядових рад призначать вже цього місяця.

Також президент доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері.