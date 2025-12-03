Зеленський: Більшість членів наглядових рад головних енергокомпаній сьогодні складуть повноваження
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Президент Володимир Зеленський 3 грудня анонсував масове перезавантаження наглядових рад енергетичних компаній. За його словами, сьогодні більшість їхніх членів складуть повноваження.
Про це написав у Телеграмі.
Ідеться про такі компанії: «Центренерго», «Оператор ГТС», «Оператор ринку», «Українські розподільні мережі», «Енергетична компанія України». Нових членів наглядових рад призначать вже цього місяця.
Також президент доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері.
- У середині листопада премʼєрка Юлія Свириденко заявила, що уряд проведе аудит всіх державних компаній. Поштовхом до цього стало розслідування корупції в «Енергоатомі».
- Через це 11 листопада уряд достроково розпустив наглядову раду «Енергоатому».