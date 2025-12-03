«Суспільне» оголосило шортліст Нацвідбору на «Євробачення» 2026. Хто ввійшов до списку

Новини

Getty Images / Zeferli

До Національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення» 2026 року відібрали вже девʼятьох учасників.

Про це повідомляє «Суспільне Культура».

До переліку увійшли Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr.Vel, The Elliens, Valeriya Force та ЩукаРиба.

Десятого учасника обиратимуть у «Дії» з тих, хто не потрапив до шортліста — це Khayat, Mon Fia, Марта Адамчук, Oks, Anstay та Karyotype.

Jerry Heil

Співачка з псевдонімом Jerry Heil — Яна Шамаєва родом з Київщини. Відома піснями «#ОХРАНА_ОТМЄНА», «Подоляночка» та “Teresa & Maria” — саме з останньою піснею у 2024 році Jerry разом з реп-виконавицею Alyona Alyona посіли третє місце на «Євробаченні». Загалом наполеглива Jerry Heil вже вчетверте бере участь у Нацвідборі.

Laud

Композитор і співак Владислав Каращук, більше відомий як Laud, родом зі столиці. Відомий такими піснями, як «У цю ніч», «Два дні» та “I am ukrainian”. У 2016 році він взяв участь у шоу «Голос країни», де дійшов до фіналу.

Laud брав участь у Нацвідборі теж чотири рази — у 2018, 2019, 2022 та 2025 роках. Під час передостанньої спроби його дискваліфікували, бо виявилося, що представлену пісні він опублікував у 2018 році.

Leléka

Вікторія Лелека родом з міста Шахтарське на Дніпропетровщині, але з 2017 року живе в Берліні. Пісні її міжнародного гурту зосереджені на поєднанні народної музики з додаванням електроніки.

Leléka неодноразово виступали на європейських шоукейсах world music і джазу. За останні 10 років гурт Leléka випустив 5 альбомів і створив саундтрек до серіалу «І будуть люди».

Molodi

Molodi — це дует уродженців Маріуполя Кирила Рогового та Івана Степаніщева, які грають музику ще з коледжу, де вони вчилися на електриків. Вони самі є саундпродюсерами та роблять музику для інших артистів, таких як Michele Andrade чи Ostrovskyi.

Торік вони брали участь у Нацвідборі з піснею про рідне місто — “My sea”. Після цього хлопці випустили свій дебютний альбом «Душею та тілом» з хітами «Одна на мільйон», «Серенади» та «Я не я».

Monokate

Катерина Павленко родом з Чернігівщини відома, як учасниця гурту Go_A, який посів пʼяте місце з піснею “Shum” на «Євробаченні-2021». Минулого року Катерина була серед журі Нацвідбору, але тепер вона розпочала сольну карʼєру. У нових альбомах вона поєднує різні жанри — від фольктроніки до построку.

Mr.Vel

Ще один фіналіст Нацвідбору-2026 — Mr.Vel, він же Валерій Мирошниченко з Луганщини. Соліст Київського театру оперети з понад двадцятьма ролями, викладач вокалу, учасник «Голосу країни» у 2021 році та «Х-фактор» у 2016.

У музиці Валерія немає одного жанру: він стрибає від futurewave до ліричних воєнних балад. У своєму арсеналі має пісні “Kosmichnyi Man”, «Птахи», «Злітай» тощо.

The Elliens

Уродженка Київщини Олена Усенко, яка взяла 5-те місце на Junior Eurovision-2020, виступає зі своїм гуртом The Elliens. Це перший випадок за 10 років, коли учасниця дитячого конкурсу доходить до фіналу дорослого відбору.

The Elliens грають альтернативний підлітковий рок — з темами про перше кохання, конфлікти з батьками та дорослішання. Образи — яскраві, гранжеві, з демонстративною сексуальністю.

Valeriya Force

Valeriya Force — співачка й танцюристка з Харкова, яка давно живе у США та створює там музику. Найвідоміший трек — “I Am a Fire”: 10 мільйонів переглядів на YouTube та майже 400 тисяч прослуховувань на Spotify.

Вона брала участь у «Х-факторі-5», де дійшла до фіналу, попри бодішеймінг від Івана Дорна. У 2024—2025 роках подавалась на «Греммі». Force працює з Rocknation Distribution — лейблом американського репера Jay-Z.

«ЩукаРиба»

Київський гурт «ЩукаРиба» — яскраві представники сучасного українського фольку. Вони просувають автентичне виконання українських народних пісень у стилі електроніки. У складі гурту — Ярина Сізик, Степан Андрущенко, Денис Іванів та Юліана Дебопре. Однак до них регулярно доєднуються різні інструменталісти.

Оскільки правила Нацвідбору забороняють використовувати вже існуючі твори, зокрема, народні пісні, вперше «ЩукаРиба» виступить з авторським текстом.

Повний перелік фіналістів опублікують до 15 січня 2026 року, а фінал Нацвідбору відбудеться в лютому.

Що відомо про «Євробачення-2026»

Ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії Відні у 2026 році.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Відень вже втретє прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося в 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею “Merci Chérie” у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й конкурс.

Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею “Wasted Love” конкурс знову повертається до столиці Австрії.