Біля узбережжя Туреччини атакували російський танкер

Російський танкер MIDVOLGA-2 повідомив турецьку владу, що його атакували в Чорному морі за майже 15 кілометрів від узбережжя Туреччини.

Про це заявило Управління морських справ Туреччини.

За даними відомства, судно прямувало з Росії до Грузії та нібито перевозило соняшникову олію. На борту перебували 13 членів екіпажу — ніхто з них не постраждав.

Танкер не просив про допомогу, зараз він рухається до порту в турецькому місті Синоп. Російська влада опублікувала фото пошкоджень.

За даними ГУР, танкер задіяний в експорті російської нафти та нафтопродуктів з російських портів на Чорному й Азовському морях переважно до Туреччини, Єгипту. Він вимикає маячки, за якими можна визначити рух та інформацію про судна, і постійно заходить в порти тимчасово окупованого півострова Крим.

Цього разу танкер зайшов задалеко від східного узбережжя Чорного моря, прямуючи нібито з Росії до Грузії. Ймовірно, він міг іти саме з Криму.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує майже 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.