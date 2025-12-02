У лікарні помер чоловік, який постраждав через удар по Києву 29 листопада
- Ольга Березюк
У лікарні помер чоловік, який постраждав під час російського обстрілу столиці 29 листопада і перебував у тяжкому стані.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Загальна кількість загиблих зросла до трьох. Постраждали через удар 37 людей, 15 з них потрапили до лікарень.
Через той удар без світла залишились понад 500 тисяч споживачів у Києві, а дрони, ракети та їхні уламки пошкодили будинки в пʼяти районах столиці.
- Загалом 29 листопада росіяни запустили по Україні 596 безпілотників і 36 ракет різних типів.