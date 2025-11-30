CNN: Мадуро натякнув, що готовий піти у відставку, але тільки через 18 місяців. Білий дім наполягає на негайному усуненні

Новини

Під час неформальних переговорів лідер Венесуели Ніколас Мадуро послав сигнал, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Деякі посадовці США тимчасово розглядали такий сценарій як потенційний шлях до деескалації. Проте Вашингтон вимагає негайного відходу Мадуро, вважаючи відкладену відставку неприйнятною.

Попри публічну жорсткість позицій, комунікація між країнами не припиняється. Минулого тижня Трамп і Мадуро говорили телефоном. Оточення Мадуро також передавало Білому дому сигнали про готовність до подальшого діалогу.

Що передувало

Загострення відносин між США та Венесуелою пов’язане з новою хвилею тиску з боку адміністрації Трампа. Нещодавно США попередили авіакомпанії уникати венесуельського повітряного простору.

Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, значно зросла за останні роки.

Після проголошення операції «Південний спис» адміністрація президента Дональда Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.