КНДР запровадить обовʼязкове вивчення російської мови у школах

У Північній Кореї російська мова стане обов’язковою для школярів із четвертого класу. Коли саме стартує програма вивчення — невідомо.

Про це заявив співголова міжурядової комісії Москви та Пхеньяну Олександр Козлов, передає New York Post із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

За його словами, російська і так входить до трійки найпопулярніших іноземних мов у КНДР — нині її вивчають майже 600 людей. Водночас, за його словами, понад 3 000 російських школярів зараз вчать корейську — здебільшого як другу або третю іноземну.

Козлов вважає, що співпраця між країнами виходить за рамки початкової школи, оскільки обидва союзники стикаються зі зростаючою ізоляцією від Заходу. Вони також співпрацюють у навчанні банкірів, інженерів-енергетиків, лікарів і геологів.

Зближення Росії та КНДР активно триває від 2022 року, коли кремлівський диктатор Путін розпочав повномасштабну війну проти України.

За даними розвідки, Кім Чен Ин відправить до кінця 2025 року до російських військ понад 12 тисяч своїх солдатів. Південна Корея попереджає, що КНДР може направити ще 30 тисяч бійців і вже забезпечує Росію приблизно половиною її артилерійських боєприпасів.

Країни також підписали пакт про взаємну оборону — найтіснішу угоду між Пхеньяном і Москвою від часів Холодної війни. Країни зобовʼязуються «негайно надати військову та іншу допомогу, використовуючи всі наявні засоби», якщо одна з них зазнає збройного нападу.