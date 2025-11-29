«Роснафта» втратила за 9 місяців 70% чистого прибутку

Новини

Getty Images / «Бабель»

Чистий прибуток російської нафтової компанії «Роснафта» за 9 місяців упав на 70% — до $3,57 мільярда.

Про це компанія повідомила у фінансовому звіті, передає Reuters.

Виручка компанії бер урахування податків за дев’ять місяців зменшилася на 17,8% — до 6,29 трильйона рублів. Показник EBITDA впав на 29,3% — до 1,6 трильйона рублів.

У компанії пояснили, що на результати вплинули висока ключова ставка Центробанку Росії, адже через неї зросла вартість кредитів і фінансування. Також нафта стала дешевшою, а рубль — міцнішим. Через це компанія отримує менше грошей у рублях за той самий долар доходу від експорту.

Крім того, «Роснафта» заявила про зростання витрат на «антитерористичну безпеку». Про які саме заходи йдеться — не уточнили.

Reuters пише, що квартальні прибутки інших великих нафтових компаній, зокрема британської Shell та французької TotalEnergies, теж знизилися через падіння цін на нафту.

Санкції США проти «Роснафти» і «Лукойлу»

23 жовтня США ввели санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.

У листопаді державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у Вашингтоні майже не залишилося варіантів нових санкцій, які можна було б накласти на Росію.