Українські військові атакували нафтопереробний і авіаремонтний заводи в Росії

Новини

У ніч проти 29 листопада під атакою українських дронів були два стратегічних обʼєкти на території Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Першою ціллю вчергове став Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Він виробляє бензин і дизельне пальне для російської армії. Річний обсяг переробки — 6,25 мільйона тонн нафти.

Після нічної атаки на підприємстві сталася пожежа.

Востаннє Афіпський НПЗ був атакований вночі 26 вересня.

Крім того, українські військові вдарили по авіаремонтному заводу в Таганрозі Ростовської області, де росіяни модернізовують свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 і літаки А-50.

Попередньо, спалахнула пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95.