Росія випустила по Україні вночі 36 ракет і майже 600 дронів. Скільки збила ППО
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Для масованої атаки по Україні в ніч проти 29 листопада російські війська випустили 596 безпілотників і 36 ракет різних видів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українським військовим вдалося знешкодити 558 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів. А також:
- одну з пʼяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
- 12 з 23 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»;
- усі чотири балістичні ракети «Іскандер-М»;
- дві з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Ракети й 35 ударних дронів влучили у 22 місцях, ще в 17 — впали уламки.
Основним напрямком удару РФ цієї ночі були Київ і Київщина. Зокрема, столиця була під обстрілом понад 10 годин.
Ворожі удари забрали життя двох людей, ще понад 30 мешканців Києва та області постраждали, серед них дитина.
У Києві після атаки пів мільйона людей залишилися без світла, на Київщині — близько 100 тисяч.